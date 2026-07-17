Умер знаменитый лев с необычной челкой В Китае на 18-м году жизни скончался знаменитый лев с челкой по кличке А Хан

Знаменитый белый лев по кличке А Хан, ставший интернет-сенсацией благодаря необычной прямой челке, скончался 14 июля в зоопарке Гуанчжоу в возрасте 17 лет, сообщает Guangdong News. Редкий южноафриканский белый лев, чей окрас обусловлен генетической мутацией, приобрел мировую известность в мае 2022 года после того, как фотографии животного опубликовал один из посетителей.

В отличие от других львов с пышной гривой, у А Хана была идеально ровная, спадающая на лоб челка, которую пользователи сети прозвали каре или маллетом. Администрация зоопарка исключила версию о том, что кто-то рискнул бы стричь хищника. Причиной необычного вида стал климат: в условиях высокой влажности и жары лев вылизывал лапы и приглаживал ими шерсть на голове, а влажный воздух выпрямлял волосы.

Ранее в Новосибирском зоопарке впервые родились четыре щенка большеухой лисицы. Малыши активно осваиваются в вольере, проводят много времени на улице и играют друг с другом и с родителями. Оба взрослых зверя заботливо присматривают за потомством.