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17 июля 2026 в 12:31

Большинство айтишников в России задумались о смене работы

«Марк аналитик»: 73% российских айтишников задумались о смене работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Почти три четверти (73%) российских IT-специалистов рассматривают возможность смены работы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Марк аналитик» для «ИКС холдинга». Основными причинами они назвали отсутствие карьерного роста, профессиональное выгорание и неудовлетворенность уровнем зарплаты.

Опрос более 2 тыс. айтишников из крупнейших городов России и Белоруссии показал, что средняя зарплата респондентов составляет 181 тыс. рублей. Желаемый доход составил 258,5 тыс. рублей.

Текущая рыночная ситуация корректирует завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли. К выбору новой работы соискатели в ИТ подходят уже «менее критично», — отметили авторы исследования.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru заявил, что зарплата IT-специалистов варьируется в зависимости от грейда и может составлять от 80 до 100 тыс. рублей у «джуниоров» и до 300 тыс. рублей — у «сеньоров». По его словам, более высокая оплата труда напрямую связана с опытом, компетенциями и сложностью решаемых задач. Доцент отметил, что важным фактором при выборе работы для многих становится не только уровень дохода, но и форма занятости.

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