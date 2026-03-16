Стало известно, правда ли все айтишники имеют высокие зарплаты

Зарплата IT-специалистов варьируется в зависимости от специализации, опыта и других факторов, например, уровня должности. Junior специалист получает от 80 до 100 тыс. рублей, Middle разработчик — около 180–200 тыс. рублей, а Senior — около 300 тыс. рублей. При этом зарплатная вилка специалистов внутри одного грейда также имеет разброс в зависимости от сферы работы. Так, более высокие зарплаты в сферах, связанных с кибербезопасностью, ИИ, разработкой, аналитикой, — пояснил Щербаченко.

Зарплата IT-специалистов зависит и от типа работы: в офисе, удаленка, гибрид. Так, в Москве, по данным онлайн-платформ, по итогам февраля 2026 года, компании разместили свыше 16,6 тыс. предложений с удаленным форматом занятости. Чаще всего на удаленку нанимают IT-специалистов, маркетологов и менеджеров по продажам. Доля вакансий с удаленной занятостью и гибридным графиком на московском рынке труда составляет 22–23%. Доля вакансий в IT в 2025 году выросла на 7,5%, а средняя зарплата — на 15%, до 146,5 тыс. рублей. При этом наиболее высокая верхняя заработная планка у «безопасников» и специалистов в сфере ИИ. Они получают около 550 тыс. рублей, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что россияне в ноябре 2025 года получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей в 28 отраслях экономики. Наибольшие доходы были у работников финансовой сферы и страховщиков, а также у сотрудников табачной промышленности и международных организаций. В пятерку лидеров вошли специалисты IT-сферы и нефтегазовой отрасли с доходами около 176 тыс. рублей.