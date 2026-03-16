Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 05:45

Стало известно, правда ли все айтишники имеют высокие зарплаты

Доцент Щербаченко: Junior IT-специалист получает от 80 до 100 тыс. рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зарплата IT-специалистов варьируется в зависимости от грейда и может составлять от 80 до 100 тыс. рублей у «джуниоров» и до 300 тыс. рублей — у «сеньоров», заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, более высокая оплата труда напрямую связана с опытом, компетенциями и сложностью решаемых задач.

Зарплата IT-специалистов варьируется в зависимости от специализации, опыта и других факторов, например, уровня должности. Junior специалист получает от 80 до 100 тыс. рублей, Middle разработчик — около 180–200 тыс. рублей, а Senior — около 300 тыс. рублей. При этом зарплатная вилка специалистов внутри одного грейда также имеет разброс в зависимости от сферы работы. Так, более высокие зарплаты в сферах, связанных с кибербезопасностью, ИИ, разработкой, аналитикой, — пояснил Щербаченко.

Доцент отметил, что важным фактором при выборе работы для многих становится не только уровень дохода, но и форма занятости. По его словам, в Москве, по итогам февраля 2026 года, компании разместили свыше 16,6 тыс. предложений о работе с удаленным форматом, что составляет 22–23% от всех вакансий на столичном рынке труда.

Зарплата IT-специалистов зависит и от типа работы: в офисе, удаленка, гибрид. Так, в Москве, по данным онлайн-платформ, по итогам февраля 2026 года, компании разместили свыше 16,6 тыс. предложений с удаленным форматом занятости. Чаще всего на удаленку нанимают IT-специалистов, маркетологов и менеджеров по продажам. Доля вакансий с удаленной занятостью и гибридным графиком на московском рынке труда составляет 22–23%. Доля вакансий в IT в 2025 году выросла на 7,5%, а средняя зарплата — на 15%, до 146,5 тыс. рублей. При этом наиболее высокая верхняя заработная планка у «безопасников» и специалистов в сфере ИИ. Они получают около 550 тыс. рублей, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что россияне в ноябре 2025 года получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей в 28 отраслях экономики. Наибольшие доходы были у работников финансовой сферы и страховщиков, а также у сотрудников табачной промышленности и международных организаций. В пятерку лидеров вошли специалисты IT-сферы и нефтегазовой отрасли с доходами около 176 тыс. рублей.

зарплаты
IT-специалисты
россияне
Москва
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.