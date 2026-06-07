Французский генерал раскрыл истинные адресаты письма Зеленского

Адресатом письма Владимира Зеленского был не столько президент России Владимир Путин, сколько Европа и украинцы, выразил мнение в интервью Le Figaro французский генерал запаса Оливье Кемпф. Он добавил, что в некоторой степени им стал президент США Дональд Трамп.

Как обычно, речь идет о трех адресатах: украинское общественное мнение, европейские союзники и, в некоторой степени, Дональд Трамп. Но с точки зрения Владимира Зеленского, главный адресат — это общественное мнение, — считает Кемпф.

По словам генерала, тональность высказываний в отношении президента Путина не соответствует духу конструктивного диалога. Это позволяет предположить, что Зеленский, обращаясь с предложением о встрече, вряд ли преследовал цель реального переговорного процесса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с публикацией письма Зеленского Путину и реакцией Трампа на него. Путин прокомментировал это заявление на пленарном заседании ПМЭФ, отметив, что пока не видит смысла в такой встрече.