В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться UnHerd: спонсоров Зеленского должна тревожить его политическая активность

Излишнее увлечение президента Украины Владимира Зеленского внутренней политикой должно вызывать беспокойство у его западных спонсоров, пишет обозреватель британского издания UnHerd. Автор статьи отметила, что кадровые перестановки в Киеве объясняются фиксацией главы государства на внутриполитических процессах.

Это можно объяснить фиксацией Зеленского на внутренней политике, которая за год стала сильнее и из-за которой его спонсорам в Европе и США следует беспокоиться, — говорится в публикации.

В материале отмечается, что смена военного руководства подрывает боевой дух солдат и контроль над войсками, а новый главком ВСУ Михаил Драпатый вряд ли сможет изменить траекторию конфликта. Сосредоточившись на внутренней политике, Зеленский, с одной стороны, отвлекается от боевых действий, а с другой — находится в зависимости от них, резюмировала эксперт.

Ранее первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил, что увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет сильным ударом по политическим позициям Зеленского. Он отметил, что украинский президент не хотел отставки лояльного главкома, но уступил под давлением.