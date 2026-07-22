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22 июля 2026 в 17:31

Ван И выступил с требованием к США на встрече с Рубио

Глава МИД КНР призвал США соблюдать принцип одного Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И Министр иностранных дел Китая Ван И Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважать ключевые интересы республики, сообщили в пресс-службе МИД КНР. Пекин также призвал Штаты соблюдать принцип одного Китая. Беседа Ван И с Рубио состоялась в среду, 22 июля, на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

Ван И разъяснил твердую позицию Китая в отношении недавней серии негативных высказываний и действий со стороны США, потребовав от США уважения коренных интересов КНР и соблюдения принципа одного Китая, — говорится в сообщении ведомства.

До этого посольство КНР в Вашингтоне предупредило, что США при неверном подходе к тайваньскому вопросу рискуют спровоцировать прямое столкновение или даже вооруженный конфликт с Китаем. Заявление последовало за высказываниями помощника американского госсекретаря по делам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкла Десомбре о планах поставок оружия Тайваню.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США оказались менее могущественными, чем многие считали. По его словам, представление об исключительной силе страны привело к высокомерию и чрезмерной оценке собственных возможностей.

Мир
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Ван И
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