Офицеры Украины попали в плен в ходе боев за Артельное

Офицеры Украины попали в плен в ходе боев за Артельное ТАСС: бойцы ВС России взяли в плен офицеров Украины при штурме Артельного

Российские военнослужащие взяли в плен офицеров пограничной службы Украины в ходе штурма села Артельное в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что украинские подразделения теробороны пытались отбить позиции, но безуспешно.

Наши военнослужащие взяли в плен офицеров погранслужбы Украины, а все попытки врага отбить утраченные позиции силами подразделений 1-й отдельной бригады теробороны оказались безрезультатны и завершились лишь новыми фамилиями в бесконечно длинных списках пропавших без вести в ВСУ, — сообщил собеседник агентства.

Минобороны РФ до этого подтвердило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Артельное. Помимо этого, военные освободили населенный пункт Благодатное в Запорожской области.

Ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин заявил, что постоянное перемещение бойцов разных подразделений и проблемы со снабжением привели к хаосу в рядах украинской армии. По его словам, на боевых позициях постоянно находились военнослужащие ВСУ из разных бригад.