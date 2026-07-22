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22 июля 2026 в 18:00

Смертность на Украине почти в четыре раза превысила рождаемость

Украина Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Уровень смертности на Украине почти в четыре раза больше рождаемости, свидетельствуют данные сервиса «Опендатабот». За первое полугодие 2026 года в стране родилось порядка 73 тыс. детей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в среднем ежемесячно на Украине рождается 12 тыс. детей, 10 лет назад этот показатель составлял 32 тыс. детей. Также за первые шесть месяцев смертность в стране увеличилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика жизни и смерти в этом году существенно ухудшилась. В среднем смертность вчетверо превышает рождаемость. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был один к трем, — уточнили представители сервиса.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной вызвал резонанс в украинском обществе. По их словам, публикуемые цифры каждый раз становятся тяжелым напоминанием о реальных потерях ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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