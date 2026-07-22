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22 июля 2026 в 18:15

Женщина заставила 11-летнюю дочь тайно родить после изнасилования отчимом

Daily Mirror: девочку насиловал отчим с разрешения матери в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Штатах 34-летнюю Чери Уокер осудили за покрывательство мужа, 35-летнего Дастина Уокера, который насиловал 11-летнюю падчерицу, сообщает Daily Mirror. В результате девочка забеременела и родила ребенка дома в антисанитарных условиях и без медицинской помощи.

Прокурор охарактеризовала обстановку в доме как «крайне ужасающую и непригодную для жизни». Преступление вскрылось, когда девочка оказалась в больнице после родов. ДНК-тест с вероятностью 99% показал, что отчим является отцом ребенка.

В марте он признал свою вину и получил 42 года тюрьмы и пожизненное заключение. Чери Уокер признали виновной по ряду обвинений, включая халатность, и ей грозят несколько пожизненных сроков.

До этого сообщалось, что жительница Дагестана почти месяц пытается доказать возможное сексуальное насилие в отношении ее пятилетней дочери со стороны бывшего супруга. Мужчину задержали, однако спустя несколько суток отпустили из-за недостатка доказательств.

Ранее в Кемеровской области опекун на протяжении года издевалась над шестилетним ребенком. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы и назначили ей штраф в размере 300 тыс. рублей. Осужденная не признала вину.

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