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22 июля 2026 в 16:34

В Польше заявили о подорванном доверии к Зеленскому

Посол Дембска: действия Зеленского ставят под вопрос доверие Польши к нему

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
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Прославление президентом Украины Владимиром Зеленским националистов, виновных в массовых убийствах поляков, ставит под вопрос доверие к нему, заявила посол Польши в Дании Ева Дембска в интервью изданию Ekstra Bladet. Дипломат особо отметила критическую важность польской поддержки для Киева в текущих условиях.

По ее словам, двусторонние отношения между странами стремительно приближаются к «абсолютному нулю». Поводом для глубочайшего кризиса стало решение Зеленского назвать одно из подразделений ВСУ в честь боевиков УПА (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Это событие вызвало шквал нескрываемого гнева и возмущения по всей Польше.

Любое восхваление этих людей вызывает сильные эмоции и ставит под сомнение наше доверие к Украине, — отметила политик.

Дембска напомнила, что историческая память имеет принципиальное и огромное значение для польского народа. В стране многие до сих пор хранят память о бабушках, дедушках и соседях, ставших жертвами этнических чисток. На этом фоне прославление ответственных за гибель около ста тысяч мирных граждан вызывает крайне болезненную реакцию, заключила посол.

Ранее в Варшаве прошел марш в память о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943–1944 годах на территории Западной Украины. В акции приняли участие сотни людей. Организаторы марша требовали в том числе прекратить военную помощь Киеву.

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