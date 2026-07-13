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13 июля 2026 в 09:11

Поляки вышли на «Волынский марш» с лозунгами против помощи Киеву

В Варшаве прошел «Волынский марш» против военной и финансовой помощи Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Воскресный «Волынский марш» состоялся в Варшаве в память о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943-1944 годах на территории западной Украины, сообщает издание Gazeta Wyborcza. По его информации, в акции приняли участие сотни людей.

Организаторы марша требовали в том числе прекратить военную помощь Украине, остановить финансирование Киева и перестать поддерживать украинских беженцев. По их мнению, украинский конфликт не касается Польши. Помимо всего прочего, участники акции потребовали от Киева выплаты репараций за произошедшую трагедию.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки не хотят видеть у себя черно-красный флаг ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В настоящее время в Польском сейме на рассмотрении находятся два законопроекта, направленных на запрет пропаганды бандеровской идеологии и ее символов.

До этого стало известно, что оппозиционная партия «Право и справедливость» направила в сейм резолюцию с призывом к властям Польши заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Это решение связано с прославлением на Украине виновников Волынской резни.

Европа
Польша
Украина
Волынская резня
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