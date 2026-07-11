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11 июля 2026 в 16:12

Навроцкий объяснил, какие украинские флаги не хотят видеть в Польше

Навроцкий: поляки не хотят видеть дома символику украинских националистов

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Поляки не хотят видеть у себя черно-красный флаг ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), заявил в эфире TVP Info президент Польши Кароль Навроцкий в День памяти жертв Волынской резни. Лидер республики отметил, что красно-черный флаг также отсылает к тому, что немцы называли «земля и кровь».

Красно-черный флаг также отсылает к тому, что немцы называли «земля и кровь». Этот красно-черный флаг мы не хотим видеть здесь, в Польше. Надеюсь, что польский парламент примет соответствующий закон, — заявил Навроцкий.

В настоящее время в Польском сейме на рассмотрении находятся два законопроекта, направленных на запрет пропаганды бандеровской идеологии и ее символов. Первый из них, президентский, был внесен еще в сентябре 2025 года, второй предложен оппозиционной партией «Право и справедливость».

Ранее Навроцкий отозвал орден Белого орла у президента Украины Владимира Зеленского в ответ на переименование одного из подразделений ВСУ в честь украинских националистов, виновных в Волынской резне. Политик объяснил, что «болевой порог» его страны был превышен.

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