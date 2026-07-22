Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 18:07

Осужденному заочно блогеру-иноагенту вынесли новый приговор

Суд оштрафовал блогера Наки на 40 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки (внесен Минюстом в РФ в список иноагентов) на 40 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. До этого Наки был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о публичном распространении фейков о Вооруженных силах России.

Басманный районный суд города Москвы 22 июля 2026 года признал виновным <...> Наки Майкла Сиднея и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей, — сказали в пресс-службе.

Также блогер стал фигурантом еще одного уголовного дела. В настоящее время его обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее сообщалось, что Наки задолжал Федеральной налоговой службе почти 200 тыс. рублей. Отмечается, что еще в апреле 2024 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов стримера из-за задолженности в размере 198 433 рублей. В 2025 году инфлюенсер избежал уплаты долга по налогам и сборам.

Общество
иноагенты
блогеры
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный российский телеведущий
Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство ради участия в Гран-при
Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Невинномысске
Названы страны Европы с самым резким ростом цен на топливо
Четыре автомобиля столкнулись в крупном ДТП в Бурятии
Продюсер Владимир Киселев назвал артистов, которые помогают СВО
Болгария одобрила размещение самолетов американцев на своей авиабазе
«Они нас научили»: продюсер Киселев высказался о советской цензуре
«Коллегами не считаю»: Киселев резко высказался о поющих блогерах
На Украине хотят ужесточить наказание для общепита за русские песни
Приставы основательно взялись за Шульман
«Второе имя»: Пелагея впервые рассказала о серьезной внутренней проблеме
Мощный взрыв прогремел в одном из портов Китая
«Предпочтение авторитаризму»: на Украине раскрыли характер Зеленского
Подростки толпой напали на школьника и сломали ему нос
«Два-три года — и его не будет»: Киселев о будущем Вани Дмитриенко
Раскрыт статус подготовки батальона беспилотников ЮВО к отправке в зону СВО
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый: досье, карьера, чем известен
Заплыв белых медведей рядом с ледоколом «Арктика» попал на видео
Уехавшая в США дочь Машкова задолжала банкам четверть миллиона рублей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.