Осужденному заочно блогеру-иноагенту вынесли новый приговор

Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки (внесен Минюстом в РФ в список иноагентов) на 40 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. До этого Наки был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о публичном распространении фейков о Вооруженных силах России.

Басманный районный суд города Москвы 22 июля 2026 года признал виновным <...> Наки Майкла Сиднея и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей, — сказали в пресс-службе.

Также блогер стал фигурантом еще одного уголовного дела. В настоящее время его обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее сообщалось, что Наки задолжал Федеральной налоговой службе почти 200 тыс. рублей. Отмечается, что еще в апреле 2024 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов стримера из-за задолженности в размере 198 433 рублей. В 2025 году инфлюенсер избежал уплаты долга по налогам и сборам.