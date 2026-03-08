Блогер-иноагент задолжал в России почти 200 тыс. рублей Блогер Наки должен налоговой службе в России более 198 тыс. рублей

Блогер Майкл Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задолжал ФНС свыше 198 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что еще в апреле 2024 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов стримера из-за задолженности в размере 198 433 рублей.

В 2025 году инфлюенсер избежал оплаты долга по налогам и сборам. В сентябре на него завели производство о взыскании задолженности по исполнительному листу, но уже в ноябре его прекратили из-за отсутствия возможности установить местоположение Наки или его активов.

Ранее сообщалось, что Наки стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности России. Следователи изучают вопрос об объявлении блогера в международный розыск. Прежде стример был заочно осужден на 11 лет за распространение фейков о ВС РФ.

До этого мировой судебный участок № 418 в Москве вынес заочный приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее повторно признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к семи годам колонии общего режима.