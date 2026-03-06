Экс-сотрудником «Эха Москвы» заинтересовалось МВД

Экс-сотрудника «Эха Москвы» Антона Рубина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск в МВД России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на базу ведомства. На данный момент журналист живет за границей.

Разыскивается по статье УК, — отмечалось в базе ведомства.

Основанием для розыска стало уголовное дело против Рубина о фейках против Вооруженных сил России. Известно, что журналист был ведущим «Эха Москвы» в Самаре». В 2025 году его внесли в реестр иноагентов.

Ранее прокурор обратился к мировому судье с ходатайством назначить телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) семь лет лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Обвинение также потребовало запретить ей администрировать сайты в течение четырех лет.

До этого стало известно, что бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно обвинили в совершении двух преступлений по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Он также объявлен в международный розыск.