Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:47

Экс-сотрудником «Эха Москвы» заинтересовалось МВД

Бывшего сотрудника «Эха Москвы» Рубина объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-сотрудника «Эха Москвы» Антона Рубина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск в МВД России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на базу ведомства. На данный момент журналист живет за границей.

Разыскивается по статье УК, — отмечалось в базе ведомства.

Основанием для розыска стало уголовное дело против Рубина о фейках против Вооруженных сил России. Известно, что журналист был ведущим «Эха Москвы» в Самаре». В 2025 году его внесли в реестр иноагентов.

Ранее прокурор обратился к мировому судье с ходатайством назначить телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) семь лет лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Обвинение также потребовало запретить ей администрировать сайты в течение четырех лет.

До этого стало известно, что бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно обвинили в совершении двух преступлений по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Он также объявлен в международный розыск.

иноагенты
МВД
Эхо Москвы
розыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Brent впервые с июля 2024 года превысила $87 за баррель
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.