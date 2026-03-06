Судью задержали после матча «Химки» — «Алания» МВД сообщило о задержании арбитра по делу о взятке в 2 млн рублей

Футбольный арбитр, обслуживавший матч между владикавказской «Аланией» и подмосковными «Химками», задержан за взятку в 2 млн рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX. Вместе с ним задержали посредника, который участвовал в передаче денег.

Преступление совершили в ноябре 2023 года лица из числа руководства футбольного клуба «Химки», пояснила Волк. Они передали главному судье матча указанную сумму за оказание противоправного влияния на результат игры.

Встреча между командами состоялась 20 ноября 2023 года и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Химок». Главным арбитром того матча был Андрей Фисенко из Владивостока.