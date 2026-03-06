Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:26

Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов Ощадбанка

Венгрия выслала семерых инкассаторов украинского Ощадбанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия отправила обратно семерых инкассаторов украинского Ощадбанка, которых задержали ранее при перевозке крупных сумм денег и золота, сообщило издание Index, уточняя детали произошедшего. По информации источника, контроль за транспортировкой средств осуществлял бывший генерал СБУ, а его заместителем выступал бывший майор ВВС.

В операции также участвовали лица с военным опытом, которые помогали организовать сопровождение денежных средств и драгоценных металлов. Будапешт отметил, что задержание не затронуло дальнейшую доставку средств, а высланным инкассаторам удалось вернуться на родину.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Украины объяснений в связи с задержанием на своей территории инкассаторских машин государственного Ощадбанка с крупной суммой денег. По его словам, в связи с инцидентом «справедливо возникает вопрос» о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».

Прежде полиция Венгрии задержала бронированные автомобили для перевозки ценностей Ощадбанка и начала расследование в отношении его сотрудников. Уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег.

задержания
Венгрия
Украина
инкассаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.