Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов Ощадбанка

Венгрия отправила обратно семерых инкассаторов украинского Ощадбанка, которых задержали ранее при перевозке крупных сумм денег и золота, сообщило издание Index, уточняя детали произошедшего. По информации источника, контроль за транспортировкой средств осуществлял бывший генерал СБУ, а его заместителем выступал бывший майор ВВС.

В операции также участвовали лица с военным опытом, которые помогали организовать сопровождение денежных средств и драгоценных металлов. Будапешт отметил, что задержание не затронуло дальнейшую доставку средств, а высланным инкассаторам удалось вернуться на родину.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Украины объяснений в связи с задержанием на своей территории инкассаторских машин государственного Ощадбанка с крупной суммой денег. По его словам, в связи с инцидентом «справедливо возникает вопрос» о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».

Прежде полиция Венгрии задержала бронированные автомобили для перевозки ценностей Ощадбанка и начала расследование в отношении его сотрудников. Уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег.