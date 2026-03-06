Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за «мафиозных» денег Сийярто потребовал от Киева объясниться в связи с перевозкой крупной суммы денег

Венгрия требует от Украины объяснений в связи с задержанием на своей территории инкассаторских машин государственного Ощадбанка с крупной суммой денег, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, которые передает агентство MTI, в связи с инцидентом «справедливо возникает вопрос» о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».

Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны на эти серьезные вопросы, — подчеркнул министр.

Ранее правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников. Уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег. В текущем году через территорию Венгрии на Украину перевезли более $900 млн (70,3 млрд рублей), €420 млн (38,1 млрд рублей) и 146 килограммов золота в слитках.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские власти не располагают информацией о причинах задержания сотрудников банка, а также об их текущем местонахождении. Он обвинил Будапешт в захвате заложников, хищении и государственном терроризме.