Россиянка с особым правовым статусом попалась на измене родине В Калининграде адвоката обвинили в государственной измене

В Калининграде 65-летнюю женщину-адвоката обвинили в государственной измене в пользу недружественного России государства, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. По данным следствия, она собирала данные о сотрудниках силового блока области и передавала их за рубеж.

В 2024 году адвокат должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока региона, выявляющих и расследующих уголовные дела в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством. Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, — говорится в сообщении.

Информированный источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о сотрудничестве с Украиной. До этого женщине предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе», однако в настоящее время действия переквалифицированы на более тяжкий состав.

Ранее в Донецкой Народной Республике задержали 18-летнюю местную жительницу по подозрению в государственной измене. По версии следствия, она передавала Киеву данные о местах дислокации российской армии.