ФСБ задержала собиравшую данные для ВСУ жительницу ДНР ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР по подозрению в госизмене

В Донецкой Народной Республике задержали 18-летнюю местную жительницу по подозрению в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По версии следствия, она передавала Киеву данные о местах дислокации российской армии.

Федеральной службой безопасности на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены, — сообщили в ведомстве.

Девушка из Волновахи через Telegram самостоятельно вышла на связь с украинской разведкой. В числе прочего она передавала ГУР данные о расположении военных и административных зданий. Также она собирала информацию о местных жителях и активистах молодежных организаций, чтобы завербовать их для работы на Украину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмене). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже местный житель признался, что передавал украинской разведке данные через Telegram-бот. На допросе мужчина рассказал, что вступил в контакт с украинскими спецслужбами после начала специальной военной операции.