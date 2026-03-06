На Европу надвигается «цунами энергетического шока», связанное с отказом от использования российского голубого топлива, написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, европейские лидеры не знают, что делать, в то время как их экономика находится в состоянии застоя.

Все верно, но это также усугубляется надвигающимся цунами энергетического шока. Их страх оказаться ненужными делает их опасными для собственных граждан, — заявил Дмитриев.

Ранее он выразил мнение, что Европа вступит в эру банкротства и полного энергетического коллапса после прекращения поставок российского газа. По словам главы РФПИ, ответственными за кризис будут председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которые лоббировали отказ от голубого топлива РФ.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допустил, что цена на газ может подняться до $1500 (118 тыс. рублей) за тысячу кубометров из-за военной операции США в Иране.