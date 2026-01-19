Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:59

«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией

Дмитриев: Европа быстро капитулировала перед США в вопросе Гренландии

Фото: Julia Waschenbach/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Евросоюз быстро капитулировал перед США в вопросе Гренландии, написал в соцсети Х спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, этого следовало ожидать. Так Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что ЕС на данный момент не планирует контрмеры по ситуации с островом.

Быстрая капитуляция, как и предсказывалось, — отметил Дмитриев.

Ранее Дмитриев написал, что Европа капитулирует, а Гренландия достанется США. Он также выразил мнение о частичном восстановлении трансатлантического единства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вместе со всем миром наблюдать за тем, по какой траектории будет развиваться ситуация вокруг Гренландии. По его словам, происходящее носит необычный и экстраординарный характер. Как отметил Песков, президент США Дональд Трамп говорил, «что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию».

Россия
США
Дмитриев
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о российских «интересах» в Гренландии
В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы
В Госдуме предложили уравнять льготы многодетным и ветеранами труда
В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь
Путин получил приглашение в Совет мира по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Российская молодежь начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.