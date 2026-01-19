«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией

Евросоюз быстро капитулировал перед США в вопросе Гренландии, написал в соцсети Х спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, этого следовало ожидать. Так Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что ЕС на данный момент не планирует контрмеры по ситуации с островом.

Быстрая капитуляция, как и предсказывалось, — отметил Дмитриев.

Ранее Дмитриев написал, что Европа капитулирует, а Гренландия достанется США. Он также выразил мнение о частичном восстановлении трансатлантического единства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вместе со всем миром наблюдать за тем, по какой траектории будет развиваться ситуация вокруг Гренландии. По его словам, происходящее носит необычный и экстраординарный характер. Как отметил Песков, президент США Дональд Трамп говорил, «что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию».