Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:04

Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами

Песков не стал комментировать детали визита Дмитриева в Майами

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать какие-либо детали по поводу визита главы РФПИ, спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами. По его словам, никакой детализации для журналистов не будет, передает ТАСС.

Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки в целом концептуальные с двух сторон и от Дмитриева, и от [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, в общем это были достаточно позитивные и конструктивные разговоры, — сказал он.

Ранее Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Он добавил, что в ходе встречи также обсудили работу двусторонней экономической группы США и России. В конце своего поста он поставил эмодзи голубя мира.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций призвал Украину и ее европейских партнеров полностью поддержать мирный план, предложенный американским президентом. Он высказал мнение, что сторонам следует прекратить взаимные обвинения. Именно так Дмитриев отреагировал на претензии Киева к странам Европы по поводу поставок ракетных систем.

Украина
переговоры
спецоперация
Владимир Путин
Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.