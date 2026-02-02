Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами Песков не стал комментировать детали визита Дмитриева в Майами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать какие-либо детали по поводу визита главы РФПИ, спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами. По его словам, никакой детализации для журналистов не будет, передает ТАСС.

Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки в целом концептуальные с двух сторон и от Дмитриева, и от [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, в общем это были достаточно позитивные и конструктивные разговоры, — сказал он.

Ранее Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Он добавил, что в ходе встречи также обсудили работу двусторонней экономической группы США и России. В конце своего поста он поставил эмодзи голубя мира.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций призвал Украину и ее европейских партнеров полностью поддержать мирный план, предложенный американским президентом. Он высказал мнение, что сторонам следует прекратить взаимные обвинения. Именно так Дмитриев отреагировал на претензии Киева к странам Европы по поводу поставок ракетных систем.