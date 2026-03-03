Путин назвал участников проекта «Знания» примером для общества

Опыт и увлеченность своим делом участников проекта «Знание» служат примером того, как достигнуть успеха в учебе и работе, заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам церемонии вручения премии. Глава государства подчеркнул значимость их работы для формирования гражданской позиции у россиян. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Опыт, талант, безусловная увлеченность избранным делом всех участников проекта служат блестящим примером для других, убедительно демонстрируют, как можно добиться успеха в учебе, работе, в жизни, своим трудом созидать общий успех России, — говорится в обращении.

Ранее Путин на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который был посвящен Году единства народов России, заявил, что армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера были объединены жаждой наживы и захвата, в то время как Россию всегда сплачивало стремление сохранить себя. По словам президента, исторические противники России двигались на ее территорию разноплеменными, но объединенными армиями.