05 февраля 2026 в 16:07

Путин раскрыл ключевое отличие России от армий Наполеона и Гитлера

Путин: Россия отличалась от армий Наполеона и Гитлера желанием все сохранить

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера были объединены жаждой наживы и захвата, в то время как Россию всегда сплачивало стремление сохранить себя, заявил президент РФ Владимир Путин на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России. По словам президента, исторические противники России двигались на ее территорию разноплеменными, но объединенными армиями, передает корреспондент NEWS.ru.

Они тоже были объединены, но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание «оттяпать» у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, нашу семью, нашу культуру, наши традиции, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что Россия как многонациональное государство формировалась в течение длительного времени. Глава государства отметил исторический процесс объединения различных этносов в рамках единой страны.

Путин официально объявил об открытии Года единства народов России на церемонии в национальном центре «Россия». Для координации мероприятий он назначил сопредседателями оргкомитета первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову.

Россия
Владимир Путин
наполеон
Адольф Гитлер
