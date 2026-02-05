Путин официально открыл Год единства народов России

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия»

Президент РФ Владимир Путин официально объявил об открытии Года единства народов страны на церемонии в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание», передает корреспондент NEWS.ru. Онподчеркнул, что преемственность поколений и уважение к традициям всех народностей являются фундаментом развития государства.

Год единства народов России объявляю открытым, — сказал он.

Для координации мероприятий года он назначил сопредседателями оргкомитета первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову.

Путин также заявил, что Россия демонстрирует исключительную надежность и долговечность, что позволяет стране уверенно развиваться и смотреть в будущее. Эти фундаментальные качества проявляются особенно ярко в современных непростых условиях, отметил он.

Президент обратил внимание на то, что бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями. По его словам, этническое происхождение и религии не имеют значения, когда они стоят плечом к плечу против общего врага.