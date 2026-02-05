Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях Путин: надежность и долговечность позволяют России уверенно смотреть в будущее

Россия демонстрирует исключительную надежность и долговечность, что позволяет стране уверенно развиваться и смотреть в будущее, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на церемонии вручения государственных премий молодым ученым, глава государства отметил, что эти фундаментальные качества проявляются особенно ярко в современных непростых условиях.

В это вкладывают свои силы не только многие поколения, но и многие специалисты из самых разных сфер деятельностей, — заявил президент.

Торжественное мероприятие в Кремле было посвящено награждению лауреатов премии в области науки и инноваций за 2025 год. Данная награда, учрежденная в 2008 году, является одной из самых престижных для молодых исследователей и составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за выдающиеся результаты, которые вносят вклад в развитие фундаментальной науки и создание прогрессивных технологий для экономики страны.

Особое внимание Путин уделил роли инноваций в укреплении национальной безопасности и обороноспособности. По его словам, научные достижения нового поколения специалистов обеспечивают технологический суверенитет и социальный прогресс страны.

Ранее российские ученые представили серию значимых открытий, сделанных ими в 2025 году. В их числе обнаружение «космического белка» для работы нервной системы, пробиотики для аквакультуры и доказательство совместного обитания денисовцев и неандертальцев в Сибири.