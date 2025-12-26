Составлен список открытий российских ученых в 2025 году В 2025 году российские ученые открыли пробиотики, чтобы рыбы меньше переживали

В 2025 году российские ученые открыли «космический белок», который налаживает работу генов нервной системы, а также создали пробиотики, помогающие рыбам меньше нервничать и лучше расти, топ составили в редакции NEWS.ru. Кроме того, специалистам удалось доказать, что в Южной галерее Денисовой пещеры в Сибири жили разные древние люди — денисовцы и неандертальцы.

К другим важным открытиям этого года относится нейросеть, которую обучили предсказывать лесные пожары с вероятностью до 87%. Ученые из Сколтеха для этого показывали ИИ спутниковые снимки с мест происшествий за последние 10 лет. Кроме того, ученые создали двумерный альтермагнетик толщиной всего в один атомный слой. Материал будет необходим для компьютеров будущего, так как он открывает путь к спинтронным чипам — они работают быстрее и потребляют меньше энергии.

Ранее группа ученых под руководством специалистов Санкт-Петербургского университета впервые выявила минерал аммония в метеорите Orgueil. Открытие расширяет представления о возможных источниках зарождения жизни.