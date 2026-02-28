Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана Политолог Ярошенко: военная операция против Ирана затянется на месяцы

Военная воздушная операция против Ирана затянется на месяцы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, только после этого возможна высадка десанта США.

Я думаю, что в течение нескольких месяцев военная воздушная операция не закончится, и только через несколько месяцев можно будет говорить о высадке какого-либо десанта. Если американцам удастся все-таки в небе Иран победить, во что я слабо верю, если все-таки удастся сделать [это], то уже начнется наземная операция. Десант может растянуться на годы вперед. И послевоенное восстановление Ирана [может затянуться] тем более на десятилетия, — заявил он.

Политолог отметил, что Иран не станет легкой добычей для США. По его словам, военно-промышленный комплекс Тегерана развит на высоком уровне и способен дать отпор.

Американцам не стоит ожидать, что удар по Ирану окажется легкой прогулкой и они быстро решат свои задачи. У Ирана достаточно серьезные средства противовоздушной обороны, противоракетной обороны, авиация, поэтому легкой прогулки не получится точно. Вбомбить в средневековье Иран не получится точно, — заключил Ярошенко.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Иран обладает более высоким военным потенциалом во флоте и ракетах, чем Израиль и США. По его словам, только объединение ресурсов Вашингтона и Тель-Авива сможет уравнять силы с Тегераном.