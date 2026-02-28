Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 17:43

Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана

Политолог Ярошенко: военная операция против Ирана затянется на месяцы

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная воздушная операция против Ирана затянется на месяцы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, только после этого возможна высадка десанта США.

Я думаю, что в течение нескольких месяцев военная воздушная операция не закончится, и только через несколько месяцев можно будет говорить о высадке какого-либо десанта. Если американцам удастся все-таки в небе Иран победить, во что я слабо верю, если все-таки удастся сделать [это], то уже начнется наземная операция. Десант может растянуться на годы вперед. И послевоенное восстановление Ирана [может затянуться] тем более на десятилетия, — заявил он.

Политолог отметил, что Иран не станет легкой добычей для США. По его словам, военно-промышленный комплекс Тегерана развит на высоком уровне и способен дать отпор.

Американцам не стоит ожидать, что удар по Ирану окажется легкой прогулкой и они быстро решат свои задачи. У Ирана достаточно серьезные средства противовоздушной обороны, противоракетной обороны, авиация, поэтому легкой прогулки не получится точно. Вбомбить в средневековье Иран не получится точно, — заключил Ярошенко.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Иран обладает более высоким военным потенциалом во флоте и ракетах, чем Израиль и США. По его словам, только объединение ресурсов Вашингтона и Тель-Авива сможет уравнять силы с Тегераном.

Иран
США
войны
конфликты
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы рухнул арочный вход в сквер рядом с метро «Фрунзенская»
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.