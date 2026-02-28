Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 18:45

«Обнулился»: Трампу указали на разрушение имиджа после атаки на Иран

Журналист Богданов: атака на Иран перечеркнула репутацию Трампа как миротворца

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военная операция США против Ирана полностью перечеркнула репутацию американского президента Дональда Трампа как миротворца, заявил в своем Telegram-канале корреспондент ИС «Вести» Валентин Богданов. Журналист отметил парадокс внешней политики президента, который в 2025 году рассчитывал получить Нобелевскую премию мира.

Дональд Трамп закончил восемь войн. А потом обнулился, — высказался корреспондент.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремело три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого в Израиле ввели режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы. США подтвердили, что операцию проводили совместно.

После этого Трамп объявил, что его страна начала масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устраняя угрозы на Ближнем Востоке. Он также допустил, что среди американских солдат будут жертвы, но они будут принесены ради «благородной миссии».

