28 февраля 2026 в 19:59

«Нафтогаз» сообщил о повреждении газового объекта в Харьковской области

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Харьковской области серьезно поврежден газодобывающий объект, сообщила украинская компания «Нафтогаз». По данным компании, ночью 28 февраля произошла разгерметизация оборудования, что привело к возгоранию.

На месте работают подразделения Госслужбы по ЧС и другие аварийные бригады. Другие подробности, а также ущерб, неизвестны.

До этого в станице Новоминской Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Гаване горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод Кубы. Он имеет критически важное значение для острова, так как является основным пунктом разгрузки нефти.

Также мощный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Измите. Инцидент случился на предприятии компании Tüpraş в провинции Коджаэли. В районе НПЗ было заметно открытое пламя и столбы густого дыма. По сведениям СМИ, взорвалась цистерна для бензина, которая находилась на техническом обслуживании, после чего начался пожар.

Украина
Харьковская область
происшествия
атаки
