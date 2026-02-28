Netflix снимет сериал об экс-принце Эндрю: что известно, будет ли там Трамп

Стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность снять специальный выпуск сериала «Корона» — о падении бывшего принца Эндрю из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Что об этом известно, покажут ли президента США Дональда Трампа, связанного с бизнесменом?

Что известно о сериале об Эндрю

Как пишет Daily Mail, Голливуд спешит нажиться на происходящей прямо сейчас драме и снять фильм об Эндрю. Netflix находится в авангарде этого процесса. Компания решила подойти к вопросу более глобально и планирует возродить свою королевскую драму «Корона», удостоенную премии «Эмми», и выпустить мини-сериал о скандале с участием Маунтбеттен-Виндзора.

«Сцены ареста Эндрю и освобождения — с пустыми глазами и разинутым ртом, запечатленные на вспышку объектива фотографа Reuters, — облетели весь мир. И Голливуд обратил на это внимание», — пишет Daily Mail.

Сообщается, что в связи с арестом экс-принца британское правительство обсуждает возможность принятия закона, который исключит Эндрю из числа наследников престола. Эти события — просто подарок для кинокомпаний, которые готовы экранизировать их в максимально короткие сроки.

«В течение некоторого времени велись переговоры с компанией Left Bank Pictures, которой принадлежат права на „Корону“, о создании серии специальных выпусков о королевских скандалах и драмах. <...> „Корона“ как сериал подошла к концу, но название останется. Мини-сериал под названием „Корона“ об Эндрю будет не менее, а то и более драматичен, чем все, что было показано в оригинальном сериале, включая эпизоды об отречении от престола и смерти Дианы», — рассказал источник.

Помимо Netflix, Disney Studios и Amazon MGM, предположительно, также заинтересованы в создании проектов, связанных со скандалом вокруг Маунтбеттен-Виндзора.

Поместье Вуд-Фарм в Сандрингеме, где проживает Эндрю Маунтбаттен-Виндзор Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

«Нас буквально завалили предложениями от сценаристов, желающих воплотить эту историю в жизнь. В Голливуде развернулась настоящая гонка за право стать первой студией, выпустившей фильм об Эндрю», — сообщил другой источник.

Ранее у Netflix вышел фильм Scoop («Сенсация»), посвященный интервью Эндрю, которое он дал ВВС, чтобы оправдать свою дружбу с Эпштейном.

Будет ли в сериале упоминаться президент США Дональд Трамп, неизвестно. Ранее Минюст США опубликовал файлы Эпштейна, которые также называют списком педофилов. Они насчитывают тысячи документов в виде свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В списке фигурируют данные о знакомых финансиста, в числе которых множество политиков, в частности Трамп и экс-президент США Билл Клинтон.

За что арестовали Эндрю

19 февраля The Telegraph и BBC сообщили о задержании экс-принца Эндрю. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Полиция подтвердила факт ареста после визита на ферму Вуд в поместье Сандрингем и допроса Эндрю почти 12 часов.

В итоге его освободили под подписку о невыезде. Обвинения связаны с тем, что в период с 2001 по 2011 год, когда Эндрю был торговым представителем Великобритании, он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном. Бывший принц последовательно отрицает свою вину.

The Telegraph писала, что бывший премьер-министр Британии Гордон Браун потребовал от полиции провести расследование по факту использования Эндрю самолетов и баз Королевских ВВС для встреч с Эпштейном в период, когда экс-принц был торговым представителем.

В тот же день король Великобритании Карл III заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» узнал новости об Эндрю и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе.

«Теперь предстоит полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса надлежащим образом и соответствующими органами», — говорилось в заявлении королевской семьи.

