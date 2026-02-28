«Удар возмездия» за Белгород попал на видео Удар «Искандера» по обстрелявшему Белгород HIMARS попал на видео

В Сети появилось видео, на котором «Искандер» уничтожил HIMARS в Харьковской области. Telegram-канал «Северный ветер» уточнил, что американскую РСЗО использовали для ударов по гражданской инфраструктуре в Белгороде. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

На канале уточнили, что местоположение HIMARS раскрыла российская разведка. В результате «удара возмездия» установка была ликвидирована.

Ранее ВС России ударили по энергетическим объектам, задействованным в интересах украинского ВПК, а также по местам запуска беспилотников ВСУ. По информации Минобороны РФ, в ликвидации были задействованы силы авиации, ударные дроны, ракеты и артиллерия.

Также появилась информация, что ВС РФ освободили Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок «Север» и «Восток».

До этого сообщалось, что операторы дронов элитного полка ВСУ «Шквал» были уничтожены ударами российских «Гераней». Они обеспечивали прикрытие наступления на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В российском оборонном ведомстве не комментировали эту информацию.