Операторы дронов элитного полка ВСУ «Шквал» были уничтожены ударами российских «Гераней», заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его данным, они обеспечивали прикрытие наступления на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Днепропетровской области — на границе с Запорожской [областью] — «Геранями» уничтожены операторы БПЛА полка «Шквал». Они прикрывали украинское наступление, — рассказал источник.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что минувшая зима стала серьезным испытанием для наемников и военнослужащих ВСУ. По его словам, армия столкнулась с серьезными проблемами с теплоснабжением и отводом воды из окопов. Полковник добавил, многие наемники прибыли из южных стран и оказались не готовы к морозам до −20 градусов, которые стали одними из самых сильных за последние годы.

До этого в селе Чумаки Днепропетровской области простились с военнослужащей ВСУ Ангелиной Васильченко. Известно, что девушка погибла 20 февраля. У покойной остались два сына. Погибшая служила в женском снайперском батальоне и стала известна после документального фильма об «украинских амазонках».