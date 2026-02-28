Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 12:09

ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях

Армия России уничтожила прикрывающих наступление ВСУ операторов БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Операторы дронов элитного полка ВСУ «Шквал» были уничтожены ударами российских «Гераней», заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его данным, они обеспечивали прикрытие наступления на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Днепропетровской области — на границе с Запорожской [областью] — «Геранями» уничтожены операторы БПЛА полка «Шквал». Они прикрывали украинское наступление, — рассказал источник.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что минувшая зима стала серьезным испытанием для наемников и военнослужащих ВСУ. По его словам, армия столкнулась с серьезными проблемами с теплоснабжением и отводом воды из окопов. Полковник добавил, многие наемники прибыли из южных стран и оказались не готовы к морозам до −20 градусов, которые стали одними из самых сильных за последние годы.

До этого в селе Чумаки Днепропетровской области простились с военнослужащей ВСУ Ангелиной Васильченко. Известно, что девушка погибла 20 февраля. У покойной остались два сына. Погибшая служила в женском снайперском батальоне и стала известна после документального фильма об «украинских амазонках».

ВСУ
СВО
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FlightRadar24 перестал работать после взаимных атак Ирана и Израиля
Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.