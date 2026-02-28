Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 13:11

«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану

Сенатор Басюк: атака на Иран может стать крупнейшим просчетом США

Константин Басюк Константин Басюк Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Атака на Иран может стать крупнейшим стратегическим просчетом США и их ближневосточных партнеров, заявил сенатор Константин Басюк. По его словам, которые приводит ТАСС, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько сильным и продолжительным будет «превентивный удар», а также от того, чем ответит Иран.

Удары по Ирану, новая волна эскалации может стать крупнейшим стратегическим просчетом США и их ближневосточных партнеров, — отметил он.

Сентор уточнил, что Израиль не избежит последствий этой атаки. В любом случае риски неконтролируемой эскалации в регионе с далеко идущими последствиями для мировой экономики и системы безопасности огромны, объяснил он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. По другому «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.

