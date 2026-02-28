Американские сенаторы обиделись на Трампа за удар по Ирану без спроса

Сенатор Рид: Трамп не предупредил конгресс перед нанесением ударов по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа не предупредила конгресс перед перед нанесением ударов по Ирану, заявил сенатор от демократов Джек Рид, возглавляющий комитет сената по вооруженным силам. По его словам, которые приводит РИА Новости, конгрессмены не получили ни брифингов, ни разведданных.

Президент едва упомянул Иран в самой продолжительной речи о положении страны в истории. Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных, и трудно оправдать действия без обоснования, — возмутился Рид.

Ранее Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что США намерены защитить своих граждан, нейтрализовав угрозы на Ближнем Востоке.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял NEWS.ru, что ответ Ирана может создать экологическую катастрофу в Израиле. По его словам, это возможно, если Тегеран решит нанести удар по атомному центру в Негеве с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах». Он отметил, что военная операция в Иране может продлиться более недели вместо планируемых Вашингтоном четырех дней.