Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:52

Американские сенаторы обиделись на Трампа за удар по Ирану без спроса

Сенатор Рид: Трамп не предупредил конгресс перед нанесением ударов по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа не предупредила конгресс перед перед нанесением ударов по Ирану, заявил сенатор от демократов Джек Рид, возглавляющий комитет сената по вооруженным силам. По его словам, которые приводит РИА Новости, конгрессмены не получили ни брифингов, ни разведданных.

Президент едва упомянул Иран в самой продолжительной речи о положении страны в истории. Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных, и трудно оправдать действия без обоснования, — возмутился Рид.

Ранее Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что США намерены защитить своих граждан, нейтрализовав угрозы на Ближнем Востоке.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял NEWS.ru, что ответ Ирана может создать экологическую катастрофу в Израиле. По его словам, это возможно, если Тегеран решит нанести удар по атомному центру в Негеве с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах». Он отметил, что военная операция в Иране может продлиться более недели вместо планируемых Вашингтоном четырех дней.

США
Конгресс США
предупреждения
Дональд Трамп
атаки
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москву придут заморозки до минус 20? Прогноз погоды на март, новые морозы
Минимум три человека погибли при падении ракеты на дом в Сирии
Белоруссия призвала Израиль и Иран прекратить удары
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.