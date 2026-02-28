Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 14:59

В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство спорта и культуры Израиля объявило об отмене всех запланированных игр, а также спортивных и культурных мероприятий на фоне конфликта с Ираном. На странице ведомства в соцсети X говорится, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до особого распоряжения.

На основании оценки ситуации командование тыла приняло решение изменить инструкции. <…> В настоящее время все игры, спортивные и культурные мероприятия отменены до дальнейшего уведомления, — сказано в сообщении.

Ранее посольство России в Израиле посоветовало россиянам покинуть страну при наличии возможности в связи с обострением конфликта с Ираном. Также граждан РФ предупредили, что нужно оставаться в безопасных местах и не выходить из них без соответствующего разрешения.

До этого посольство России также рекомендовало россиянам покинуть Иран. Гражданам, находящимся в стране, следует рассмотреть возможность выезда. Важно сохранять спокойствие и избегать зон вблизи военных и правительственных объектов, а также фото- и видеосъемки.

Ближний Восток
Израиль
отмены
мероприятия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия призвала Израиль и Иран прекратить удары
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.