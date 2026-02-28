В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном

Министерство спорта и культуры Израиля объявило об отмене всех запланированных игр, а также спортивных и культурных мероприятий на фоне конфликта с Ираном. На странице ведомства в соцсети X говорится, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до особого распоряжения.

На основании оценки ситуации командование тыла приняло решение изменить инструкции. <…> В настоящее время все игры, спортивные и культурные мероприятия отменены до дальнейшего уведомления, — сказано в сообщении.

Ранее посольство России в Израиле посоветовало россиянам покинуть страну при наличии возможности в связи с обострением конфликта с Ираном. Также граждан РФ предупредили, что нужно оставаться в безопасных местах и не выходить из них без соответствующего разрешения.

До этого посольство России также рекомендовало россиянам покинуть Иран. Гражданам, находящимся в стране, следует рассмотреть возможность выезда. Важно сохранять спокойствие и избегать зон вблизи военных и правительственных объектов, а также фото- и видеосъемки.