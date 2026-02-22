Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 09:47

Конфликт между Макроном и Мелони обернулся срывом саммита

Макрон и Мелони перенесли свой первый двусторонний саммит на фоне раскола

Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесли свой первый двусторонний саммит, проведение которого планировалось в апреле, как минимум до середины июня, пишет издание Politico со ссылкой на французского дипломата. Решение было принято на фоне раскола между лидерами, который возник после того, как итальянский политик выразила соболезнования в связи с гибелью активиста ставшего жертвой нападения со стороны группировок, связанных «с левым экстремизмом».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон переносят крупный франко-итальянский саммит, который должен был пройти в начале апреля в Тулузе. <...> Мелони попросила Макрона перенести двусторонний саммит на время после саммита G7 в Эвиан-ле-Бене 15-17 июня, — сказано в материале.

Дипломат уверяет, что отмена саммита никак не связана с расколом между Макроном и Мелони, так как мероприятие перенесли по просьбе Италии еще в начале февраля — до случившегося. При этом журналисты подчеркивают, что Париж и Рим не проводили двусторонние встречи на уровне лидеров с 2020 года.

Ранее в офисе Мелони сообщали, что она была изумлена заявлением Макрона, который заявил, что его всегда поражало, как националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили, «первыми комментируют происходящее в чужих домах». Итальянский лидер назвала произошедшее с активистом трагедией для всей Европы.

Европа
Франция
Италия
отмены
переносы
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опошлили»: священник призвал не просить прощения через мессенджеры
Названа неожиданная сумма долга у большинства банкротов
Момент ухода «буханки» с туристами под лед на Байкале попал на видео
Следователи заподозрили члена семьи в гибели школьницы во Владикавказе
В России спрогнозировали раннюю атаку клещей
Конфликт между Макроном и Мелони обернулся срывом саммита
Лондон и ЕС готовят новые очаги напряженности против России
У россиян снизилась частота перекусов
Семья из трех человек отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега
Россиянам рассказали о рисках самолечения с помощью нейросетей
«Если потребуется, примем»: в Венгрии ответили на ультиматум Киева
Дмитриев с иронией поблагодарил Макфола за продвижение в X
Окровавленного ребенка в одном тапочке нашли на улице в Петербурге
Стало известно, когда Непряева выступит на Олимпиаде
Названо число французов, которые хотят получить гражданство России
Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать в России
Алаудинов сообщил о жестокости польских и грузинских наемников
Россияне пожаловались на сбой в «Одноклассниках»
Губерниев раскрыл, кто может возглавить объединенную лыжную федерацию
Люди сходят с ума весной: почему, кто реально опасен, как уберечься
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.