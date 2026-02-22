Конфликт между Макроном и Мелони обернулся срывом саммита Макрон и Мелони перенесли свой первый двусторонний саммит на фоне раскола

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесли свой первый двусторонний саммит, проведение которого планировалось в апреле, как минимум до середины июня, пишет издание Politico со ссылкой на французского дипломата. Решение было принято на фоне раскола между лидерами, который возник после того, как итальянский политик выразила соболезнования в связи с гибелью активиста ставшего жертвой нападения со стороны группировок, связанных «с левым экстремизмом».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон переносят крупный франко-итальянский саммит, который должен был пройти в начале апреля в Тулузе. <...> Мелони попросила Макрона перенести двусторонний саммит на время после саммита G7 в Эвиан-ле-Бене 15-17 июня, — сказано в материале.

Дипломат уверяет, что отмена саммита никак не связана с расколом между Макроном и Мелони, так как мероприятие перенесли по просьбе Италии еще в начале февраля — до случившегося. При этом журналисты подчеркивают, что Париж и Рим не проводили двусторонние встречи на уровне лидеров с 2020 года.

Ранее в офисе Мелони сообщали, что она была изумлена заявлением Макрона, который заявил, что его всегда поражало, как националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили, «первыми комментируют происходящее в чужих домах». Итальянский лидер назвала произошедшее с активистом трагедией для всей Европы.