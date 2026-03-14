14 марта 2026 в 21:28

Тренер Аверьянов: подозреваемый в убийстве футболист поехал в Москву из-за учебы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подозреваемый в убийстве 48-летней предпринимательницы футболист «Урала-2» Даниил Секач покинул екатеринбургское расположение команды под предлогом учебы, заявил его тренер Евгений Аверьянов. По его словам, которые передает РЕН ТВ, 16 марта его ждали обратно.

Ему надо решить вопросы с институтом. Он сам максимально спокойный человек. <...> В голове не укладывается, что Даниил мог что-то подобное сделать, — заявил Аверьянов.

Ранее сегодня неизвестный зарезал москвичку Екатерину Ч. и украл из ее квартиры ценности на несколько тысяч долларов. Злоумышленник втерся в доверие к несовершеннолетней дочери погибшей, которая открыла ему дверь и впустила в квартиру. Когда женщина вошла в квартиру, нападавший с ножом атаковал ее.

Задержанный по подозрению в убийстве москвички Екатерины Ч. молодой человек, предположительно, действовал по указанию украинских мошенников. По словам источника, схема была тщательно проработана злоумышленниками. При этом он не уточнил, планировалось ли убийство изначально или оно не входило в планы мошенников.

Дочь убитой в Москве риэлтора увезли в отдел полиции
Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом
КСИР подтвердил гибель специального инспектора Генштаба ВС Ирана
Трамп отказался от переговоров с Ираном
Американцы подняли флаг над Каракасом
Пласт снега сошел с крыши дома и насмерть придавил двухлетнюю россиянку
Четыре мирные жительницы пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области
Стало известно, почему подозреваемый в убийстве футболист поехал в Москву
Синоптик раскрыл тревожный факт о грядущем Эль-Ниньо
Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
На Кубе вспыхнули массовые протесты из-за блэкаутов
Открылись новые детали о подозреваемом в убийстве москвички футболисте
Один факт о России заставил Орбана благодарить Бога
Россиянина избили на популярном курорте из-за доски для серфинга
Дибров вышел в свет с известным нутрициологом
Число атаковавших Москву БПЛА перевалило за 40
Жители российского города пожаловались на отсутствие света и воды
Появились данные о футболисте, подозреваемом в зверском убийстве москвички
Обида на Добронравова, бездетность, театр: как живет актер Сергей Дорогов
Топурия высказалась об отсутствии Пугачевой на музыкальных премиях
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
