Стало известно, почему подозреваемый в убийстве футболист поехал в Москву Тренер Аверьянов: подозреваемый в убийстве футболист поехал в Москву из-за учебы

Подозреваемый в убийстве 48-летней предпринимательницы футболист «Урала-2» Даниил Секач покинул екатеринбургское расположение команды под предлогом учебы, заявил его тренер Евгений Аверьянов. По его словам, которые передает РЕН ТВ, 16 марта его ждали обратно.

Ему надо решить вопросы с институтом. Он сам максимально спокойный человек. <...> В голове не укладывается, что Даниил мог что-то подобное сделать, — заявил Аверьянов.

Ранее сегодня неизвестный зарезал москвичку Екатерину Ч. и украл из ее квартиры ценности на несколько тысяч долларов. Злоумышленник втерся в доверие к несовершеннолетней дочери погибшей, которая открыла ему дверь и впустила в квартиру. Когда женщина вошла в квартиру, нападавший с ножом атаковал ее.

Задержанный по подозрению в убийстве москвички Екатерины Ч. молодой человек, предположительно, действовал по указанию украинских мошенников. По словам источника, схема была тщательно проработана злоумышленниками. При этом он не уточнил, планировалось ли убийство изначально или оно не входило в планы мошенников.