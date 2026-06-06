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06 июня 2026 в 19:28

Колумбиец проиграл в карты и пытался вступить в ВСУ в Петербурге

Суд Петербурга арестовал гражданина Колумбии за попытку вступить в ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу гражданина Колумбии Обандо Урбано, который пытался завербоваться в ВСУ из-за карточного долга, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. Мужчина через TikTok общался с вербовщиком и планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Обандо Урбано, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.3 ст.359 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что местный житель был признан виновным в государственной измене — он подыскивал людей, готовых помогать и содействовать Вооруженным силам Украины. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Кроме того, на сайте прокуратуры Пензенской области сообщается, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 46-летнего жителя Пензы к 14 годам строгого режима за госизмену, оправдание терроризма и его пропаганду. После освобождения мужчину также ограничат в свободе на один год.

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