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17 июля 2026 в 12:47

Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Мостовой: в матче Суперкубка «Зенит» — «Спартак» шансы команд равны

Кристофер Ву (Спартак) и Максим Глушенков (Зенит) в матче 1/2 Кубка России по футболу «Путь регионов» в Санкт-Петербурге Кристофер Ву (Спартак) и Максим Глушенков (Зенит) в матче 1/2 Кубка России по футболу «Путь регионов» в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Шансы петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в матче за Суперкубок России равны, считает экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной РФ Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что в прошлом сезоне столичная команда выбила сине-бело-голубых из Кубка страны.

На мой взгляд здесь небольшое преимущество «Зенита», по старой памяти. С другой стороны «Спартак» выбил их из Кубка в прошлом сезоне. Да, на сборах немного неуверенно. Может быть даже 50 на 50, — сказал Мостовой.

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов. В прошлом сезоне «Зенит» набрал 68 очков и выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), а «Спартак» в суперфинале Кубка России одолел «Краснодар» — (1:1, 4:3 по пенальти).

Ранее стало известно, что знаменитые мастера в Гусь-Хрустальном приступили к созданию трофея для Кубка России, который послужит заменой разбитому. Необходимость в обновлении возникла после того, как в мае хрупкую награду случайно повредил игрок «Спартака» Пабло Солари.

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