В Гусь-Хрустальном решили создать новый Кубок России взамен разбитого

Фрагменты главного трофея Кубка России по футболу на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве. Кубок разбился в руках у Пабло Солари («Спартак») на церемонии награждения

Знаменитые мастера в Гусь-Хрустальном приступили к созданию одного из главных отечественных футбольных трофеев, который послужит заменой ранее разбитому кубку, сообщило издание «Родина». Необходимость в обновлении возникла после того, как в мае хрупкую награду случайно повредил игрок «Спартака» Пабло Солари.

В Российском футбольном союзе журналистам пояснили, что сначала мастера подготовят дубликат для передачи в официальный музей московского клуба. Сразу после этого ювелиры приступят к изготовлению основного трофея, который команды разыграют в наступающем футбольном сезоне — 2026/27.

Над созданием чаши трудится потомственный художник по стеклу Александр Грызунов, для чьей семьи это ремесло стало делом жизни. Алмазную обработку Кубка на специальном станке выполняет мастер Сергей Капранов. Специалисты обещают вложить в хрусталь всю душу, чтобы обновленный футбольный символ выглядел максимально эстетично.

Не осуждаю ребят, которые случайно разбивают трофей. Это — эмоции. И кубок, который мы создаем для них, — тоже эмоции. Могу обещать, что свою работу, которую знаю и люблю, сделаю достойно, — поделился создатель награды Грызунов.

Кубок вдребезги разбился в мае, когда полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари позировал с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. Команда отмечала победу над «Краснодаром». Основное время завершилось со счетом 1:1, причем единственный мяч за «Спартак» забил именно Солари.