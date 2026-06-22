Раскрыта судьба эвакуированных из-за БПЛА жителей Гусь-Хрустального

Жильцы многоквартирных домов в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, эвакуированные из-за падения БПЛА, вернулись в свои дома, сообщил в МАКСе губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, последствия налета украинских дронов также устранены.

Блок безопасности правительства области, местные власти и оперативные службы четко сработали в городе Гусь-Хрустальном. Последствия падения БПЛА ликвидированы. Жители вернулись в свои дома, — написал Авдеев.

Ранее Авдеев заявил, что жителей трех многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном Владимирской области эвакуировали в целях безопасности после падения БПЛА. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

До этого постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА. В частности, ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из республики, в результате погибла сопровождающая.

Также уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой ВСУ на Керченский полуостров. По ее словам, он уже выехал к пострадавшим при ударе БПЛА.