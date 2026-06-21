Лантратова раскрыла детали после атаки украинских БПЛА на Крым Лантратова находится на связи с омбудсменом Крыма после атаки ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере МАКС сообщила, что сейчас находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. По ее словам, он уже выехал к пострадавшим при ударе БПЛА.

Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Республике Крым Александром Штехбартом. Он уже выехал к пострадавшим, чтобы на месте оказать необходимую помощь и поддержку, — отметила Лантратова.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Темрюкском районе украинскими беспилотниками был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.