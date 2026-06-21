«Есть жертвы»: Аксенов раскрыл последствия новой атаки ВСУ на Крым Аксенов: четверо человек погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров

Четыре человека погибли и 28 пострадали на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, 28 получили ранения, — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что на всех местах происшествий работают представители профильных органов и служб. Он подчеркнул, что будет держать ситуацию на своем личном контроле.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что один человек погиб и еще один пострадал при атаке ВСУ на Керченскую паромную переправе в ночь на 21 июня. По данным ведомства, украинские беспилотники ударили по парому «Панагия».

До этого в Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО в ночь на 21 июня ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над российской территорией. По данным ведомства, БПЛА сбили в девяти регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.