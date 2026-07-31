Самолет сбил лису при вылете из Домодедово

Российский самолет авиакомпании S7 во время разгона перед взлетом в аэропорту Домодедово сбил лису, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Инцидент произошел на рейсе Москва — Кемерово.

Отмечается, что экипаж почувствовал легкий удар и доложил об этом диспетчерам. После приземления в Кемерово борт провели наземные службы аэропорта, не обнаружив существенных повреждений. При этом лиса, которую сбило воздушное судно, оказалась жива.

Ранее сообщалось, что аэропорты Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин) и Пензы временно прекратили работу. По данным Росавиации, в этих воздушных гаванях были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за нестабильной обстановки.

До этого самолет, направлявшийся из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт вскоре после взлета. Причиной, по предварительным данным, послужило столкновение лайнера с птицей. Осмотр после посадки не выявил каких-либо дефектов на борту. По факту инцидента транспортная прокуратура организовала проверку.