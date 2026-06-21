ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 239 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 239 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Краснодарского края, Крыма, Республики Адыгея. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.