Мирный житель пострадал при массированной атаке ВСУ по Белгородчине

Мирный житель пострадал при массированной атаке ВСУ по Белгородчине ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

Силы ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, сообщили в Telegram-канале местного оперативного штаба. Одна женщина получила травму среднего уха. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в белгородской больнице №2.

Украинский БПЛА взорвался на территории частного дома в поселке Октябрьский. Детонация дрона также повредила окна в домах, заборы, крышу в гараже и два автомобиля в населенном пункте. Удары ВСУ также пришлись на села Орловка и Таврово.

Украинская армия также поразила поселок Быценков в Краснояружском округе, село Смородино Грайворонского округа, село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского округа. Прилеты БПЛА также зафиксировали в селе Грузское Борисовского округа, хуторе Волчий-Первый Волоконовского округа, селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и селе Локня Яковлевского округа. В населенных пунктах пострадала гражданская инфраструктура.

Ранее ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике. Атака произошла в районе поселка Кутейниково на востоке региона.