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31 июля 2026 в 15:26

Мирный житель пострадал при массированной атаке ВСУ по Белгородчине

ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Силы ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, сообщили в Telegram-канале местного оперативного штаба. Одна женщина получила травму среднего уха. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в белгородской больнице №2.

Украинский БПЛА взорвался на территории частного дома в поселке Октябрьский. Детонация дрона также повредила окна в домах, заборы, крышу в гараже и два автомобиля в населенном пункте. Удары ВСУ также пришлись на села Орловка и Таврово.

Украинская армия также поразила поселок Быценков в Краснояружском округе, село Смородино Грайворонского округа, село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского округа. Прилеты БПЛА также зафиксировали в селе Грузское Борисовского округа, хуторе Волчий-Первый Волоконовского округа, селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и селе Локня Яковлевского округа. В населенных пунктах пострадала гражданская инфраструктура.

Ранее ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике. Атака произошла в районе поселка Кутейниково на востоке региона.

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