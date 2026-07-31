Мирный житель пострадал при массированной атаке ВСУ по Белгородчине

Силы ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, сообщили в Telegram-канале местного оперативного штаба. Одна женщина получила травму среднего уха. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в белгородской больнице №2.
Украинский БПЛА взорвался на территории частного дома в поселке Октябрьский. Детонация дрона также повредила окна в домах, заборы, крышу в гараже и два автомобиля в населенном пункте. Удары ВСУ также пришлись на села Орловка и Таврово.
Украинская армия также поразила поселок Быценков в Краснояружском округе, село Смородино Грайворонского округа, село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского округа. Прилеты БПЛА также зафиксировали в селе Грузское Борисовского округа, хуторе Волчий-Первый Волоконовского округа, селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и селе Локня Яковлевского округа. В населенных пунктах пострадала гражданская инфраструктура.
Ранее ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике. Атака произошла в районе поселка Кутейниково на востоке региона.