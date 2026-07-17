Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу

Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Lenta.ru подтвердила информацию о том, что она отказалась пожать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу. Встреча дипломатов состоялась 13 июля.

Да, это так, — заявила дипломат.

Ранее, 16 июля, уходящий в отставку дипломатический представитель Германии в интервью журналу Der Spiegel рассказал об этом жесте со стороны Захаровой в самом начале встречи, когда он был вызван в МИД РФ. Посол также охарактеризовал общую атмосферу на подобных мероприятиях с участием российских официальных лиц как «довольно холодную».

Ранее Захарова прокомментировала завершение миссии Ламбсдорфа в Москве цитатой «он не заслужил света» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Поводом для публикации послужило видео германского посольства, где дипломата в шляпе соотнесли с Воландом.

До этого МИД РФ выразил протест в связи со встречей немецкого посла с главой «Чеченской Республики Ичкерии» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Ахмедом Закаевым. Захарова предупредила Берлин о пагубности подобных контактов.