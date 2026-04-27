«Отребье»: Захарова пристыдила Германию за связи с главой ЧРИ Захарова: Закаев не единственный террорист, которого поддерживает Германия

Руководитель организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Ахмед Закаев — это не единственный террорист, которого поддерживает Берлин, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Она сравнила главу ЧРИ с ближайшим сподвижником Адольфа Гитлера Йозефом Геббельсом.

Закаев — это Геббельс международного террористического отребья на Северном Кавказе. Но это не единственный террорист, которого поддерживает Берлин, — подчеркнула Захарова.

Ранее послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага с Закаевым, который находится в международном розыске. Немецкую сторону предупредили о пагубности таких контактов для Берлина.

До этого стало известно, что Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций общественное движение «Чеченская Республика Ичкерия», а также все его структурные подразделения. В частности, в список попали так называемые министерства госбезопасности, внутренних дел, юстиции, обороны, экономики, финансов и так далее.